Защита обжаловала приговор бывшему генералу Кувшинову по делу о хищении

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Хамовнический суд Москвы поступила жалоба защиты на приговор бывшему руководителю 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России Константину Кувшинову по делу о хищении 57 миллионов рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что апелляционная жалоба защиты поступила в суд, приговор обжалован.

Суд в конце марта приговорил Кувшинова к 7,5 годам колонии строгого режима с лишением воинского звания генерал-майора медицинской службы запаса. Также с обвиняемого взыскали 56 миллионов рублей в пользу Минобороны. Ещё один миллион фигурант добровольно возместил МО на стадии следствия. Кувшинова взяли под сражу в зале суда.

Кувшинову вменяли особо крупное мошенничество, служебный подлог и получение крупной взятки. По данным следствия, центр, которым руководил фигурант, приобрел медицинское, в том числе стоматологическое, оборудование по завышенной стоимости. Ущерб государству в лице Минобороны составил 57 миллионов рублей. Средства соучастники распределили между собой. Кроме того, Кувшинов и соучастники получили взятку за заключение фиктивного договора с поставщиком в размере 400 тысяч рублей, 300 тысяч из них достались генералу.