На плато Ай-Петри в Крыму установилась зимняя погода - РИА Новости, 13.04.2026
10:01 13.04.2026
На плато Ай-Петри в Крыму установилась зимняя погода

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Радиолокационная станция на горе Бедене-Кыр, плато Ай-Петри в Крыму
Радиолокационная станция на горе Бедене-Кыр, плато Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Зимняя погода со снежным покровом до 13 сантиметров и минусовой температурой установилась в горах Крыма, в частности на плато Ай-Петри, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.
В Крым на неделе перед пасхальными праздниками пришло похолодание, сопровождаемое дождями и понижением температуры воздуха, вплоть до заморозков в степных и предгорных районах Крыма.
"Высота снежного покрова на сегодняшнее утро - 13 сантиметров. Накануне было еще больше - 17 сантиметров. Последние три ночи температура на Ай-Петри опускалась до минус 5 и минус 4 градусов", - сообщили в гидрометцентре.
В Ялтинском горно-лесном заповеднике, в границы которого входит плато Ай-Петри, накануне все было засыпано снегом, и в апреле на плато вновь вернулась зимняя сказка, сообщили РИА Новости в ФГБУ "Заповедный Крым", в ведении которой находится заповедник.
В ближайшие дни прогнозируется постепенное потепление, в Крыму уже к среде и четвергу днем до 12-15 градусов, ночью 1-5 градусов тепла, но в горах будет все еще холодно. Возможен кратковременный дневной "переход" через ноль. На небе переменная облачность или ясно, прогнозируют синоптики.
