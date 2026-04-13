На плато Ай-Петри в Крыму установилась зимняя погода

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Зимняя погода со снежным покровом до 13 сантиметров и минусовой температурой установилась в горах Крыма, в частности на плато Ай-Петри, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.

Крым на неделе перед пасхальными праздниками пришло похолодание, сопровождаемое дождями и понижением температуры воздуха, вплоть до заморозков в степных и предгорных районах Крыма.

"Высота снежного покрова на сегодняшнее утро - 13 сантиметров. Накануне было еще больше - 17 сантиметров. Последние три ночи температура на Ай-Петри опускалась до минус 5 и минус 4 градусов", - сообщили в гидрометцентре.

В Ялтинском горно-лесном заповеднике, в границы которого входит плато Ай-Петри, накануне все было засыпано снегом, и в апреле на плато вновь вернулась зимняя сказка, сообщили РИА Новости в ФГБУ "Заповедный Крым", в ведении которой находится заповедник.