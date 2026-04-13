"Калашников" начал испытания новейшего ЗРК "Крона"

ЗРК "Крона" предназначена для прикрытия от ударов средств воздушного нападения важных государственных объектов, а также инфраструктуры городов и объектов особой важности, специальных грузов в местах их складирования, сооружений на стратегических коммуникациях. Основные цели комплекса - вражеские беспилотные летательные аппараты.