В США предупредили о последствиях кризиса вокруг Ормузского пролива - РИА Новости, 13.04.2026
04:35 13.04.2026 (обновлено: 04:49 13.04.2026)
В США предупредили о последствиях кризиса вокруг Ормузского пролива

Час Фриман: кризис вокруг Ормузского пролива наносит ущерб мировой экономике

© AP Photo / Jon Gambrell — Контейнеровоз в Ормузском проливе
Контейнеровоз в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© AP Photo / Jon Gambrell
Контейнеровоз в Ормузском проливе. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Кризис вокруг Ормузского пролива продолжает наносить ущерб мировой экономике, несмотря на перемирие между США и Ираном, заявил РИА Новости отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.
"Только суда Израиля, Соединенных Штатов и стран, помогающих в агрессии против Ирана, не могут проходить через пролив. В результате международная торговля нефтью и газом была перекрыта. Ущерб, наносимый мировой экономике в виде нехватки топлива, инфляции и финансовых проблем, продолжает непрерывно увеличиваться", - сказал Фриман.
При этом, по его словам, для других стран судоходство через Ормузский пролив не прекращалось.
"Судоходство через пролив никогда не прекращалось. Суда под флагами стран, не враждебных Ирану или перевозящие грузы между ними, смогли согласовать условия мирного транзита с иранскими властями за уплату сбора. Эта договоренность сохраняется", - добавил он.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
