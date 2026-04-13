В Кремле не видят связи между выборами в Венгрии и ситуацией вокруг Украины
13:04 13.04.2026 (обновлено: 13:06 13.04.2026)
В Кремле не видят связи между выборами в Венгрии и ситуацией вокруг Украины

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Кремле не видят связи между результатом выборов в Венгрии и развитием ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не думаю, что это имеет отношение к перспективе развития российско-украинского конфликта. Это, наверное, разные процессы. Поэтому я здесь какой-то связи не усматриваю", - сказал Песков журналистам на вопрос, как результат выборов в Венгрии может сказаться на перспективе развития российско-украинского конфликта.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
