13:02 13.04.2026 (обновлено: 13:17 13.04.2026)
В Кремле прокомментировали решение Трампа о блокаде Ормузского пролива

Песков: блокада Ормузского пролива негативно повлияет на рынки

Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива продолжит негативно влиять на международные рынки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки, это можно предположить с большой долей уверенности", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Но тут многие детали остаются неясными, непонятными, поэтому я бы сейчас воздержался от каких-то субстантивных комментариев", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
СМИ: Трамп признал, что США могут увязнуть в конфликте с Ираном
Вчера, 12:19
 
