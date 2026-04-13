В Австралии перенесли заседание по делу россиянки Королевой

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Судебное заседание по вопросу выхода под залог арестованной в Австралии по подозрению в шпионаже россиянки Киры Королёвой перенесено на неопределенный срок, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Сиднее.
В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в якобы шпионаже в пользу России. По версии следствия, Кира Королёва, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, Игоря Королёва, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.
"Тринадцатого апреля должно было состояться слушание по вопросу выхода под залог Киры Королёвой по ходатайству ее адвокатов. Однако заседание было перенесено на неопределенный срок", - сообщили в диппредставительстве.
Ранее посольство России в Австралии заявляло РИА Новости, что распространение информации об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи.