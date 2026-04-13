Гала-концерт "Наша вера – наша победа" открылся увертюрой Шостаковича - РИА Новости, 14.04.2026
21:53 13.04.2026 (обновлено: 16:57 14.04.2026)
КРАСНОДАР, 13 апр – РИА Новости. Праздничный гала-концерт "Наша вера - наша победа", посвященный Дню Великой Победы, открылся увертюрой Дмитрия Шостаковича в исполнении Ростовского академического симфонического оркестра, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник в Центральном концертном зале Кубанского Казачьего Хора в Краснодаре проходит праздничный гала-концерт "Наша вера - наша победа", посвященный Дню Великой Победы. Концерт начался с праздничной увертюры в исполнении Ростовского академического симфонического оркестра Ростовской государственной филармонии под управлением художественного руководителя и инициатора программы Алексея Пугачева.
По информации организаторов мероприятия, гала-концерт открывает IV Всероссийский конкурс молодых исполнителей "Во имя жизни", который проходит в Краснодарском крае уже четвертый год. Проект проводится по руководством художественного основателя и генерального директора "Культурного фонда отечественного искусства "Классика XXI", обладателя грантов президента Российской Федерации, лауреата премии администрации Краснодарского края Алексея Пугачева.
Чтецом и ведущим программы приглашен народный артист РФ Евгений Князев.
"Мы рады приветствовать истинных ценителей музыкальной культуры в столице юга России - Краснодаре - на праздничном гала-концерте "Наша вера - наша победа", посвященном Дню Великой Победы", - сказал народный артист.
Среди зрителей гала-концерта были участники специальной военной операции, они сидели в первом ряду. Ведущий вечера Евгений Князев поблагодарил их за службу.
"Это вы стоите на страже нашей жизни, ее ценностей, это вы защищаете будущее наших детей и защищаете право жить под мирным небом. От всей души благодарю вас за службу, и вечная память тем, кто не вернулся. Мы чтим каждого героя, отдавшего жизнь за великую родину. Их подвиг в наших сердцах, в истории страны и в благодарной памяти потомков", - сказал он.
