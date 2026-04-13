Рейтинг@Mail.ru
ГОСТ не рекомендует долго кипятить для компота свежие фрукты и ягоды
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:38 13.04.2026 (обновлено: 05:39 13.04.2026)
ГОСТ не рекомендует долго кипятить для компота свежие фрукты и ягоды

По проекту ГОСТа фрукты и ягоды для компота не рекомендуется долго кипятить

© Depositphotos.com / SulinaКомпот из свежих яблок
Компот из свежих яблок - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© Depositphotos.com / Sulina
Компот из свежих яблок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Свежие фрукты и ягоды не рекомендуется подвергать длительному кипячению при приготовлении компота, чтобы сохранить их цвет, аромат и полезные свойства, следует из проекта ГОСТа русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.
Основными ингредиентами компота являются свежие, свежезамороженные или сушеные фрукты и ягоды, а также вода. Допускается использование сахара, сиропа или варенья. Одной из разновидностей напитка является консервированный компот. Это плоды или ягоды, залитые сахарным сиропом, герметически укупоренные в банки и стерилизованные.
Подавать компот рекомендуется в горячем или холодном виде. Консервированные компоты используют как самостоятельное блюдо или в качестве составного ингредиента в других блюдах.
Пока рекомендации по русской кухне разработаны только для 133 блюд, но в дальнейшем планируется их расширить. В ГОСТе есть в том числе супы и горячие блюда, салаты, выпечка, закуски, напитки и даже традиционные русские приправы.
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала