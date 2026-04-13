Представитель "Хезболлы": гражданская война в Ливане не исключена

После более 40 дней вооруженного конфликта между ливанским движением "Хезболла" и Израилем в США во вторник ожидаются первые прямые переговоры между представителями израильских и ливанских властей. Эти контакты должны состояться, несмотря на продолжающиеся израильские удары по населенным пунктам Ливана и боевые операции против Израиля ливанского шиитского сопротивления. Заместитель главы политического совета "Хезболлы" Махмуд Комати рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости о напряженных отношениях между ливанским правительством и "Хезболлой", о том, к чему может привести это напряжение внутри Ливана, а также о роли России в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, представитель движения прокомментировал заявления Украины о готовности помогать Израилю и странам региона в борьбе с дронами Ирана и его союзников. Беседовал Михаил Алаеддин.
— Израиль и Ливан впервые в истории проведут прямые переговоры в Вашингтоне на этой неделе. Чего от них ждать Ливану и движению "Хезболла"?
— Израиль изначально не признавал ни Ливан, ни ливанское государство и отвергал предложения президента республики относительно переговоров. И вдруг сегодня Израиль согласился на проведение переговоров с Ливаном. Это произошло благодаря Ирану, победе Исламской Республики над Израилем и США. Это подтолкнуло Трампа и Нетаньяху пересмотреть отношение к ливанскому государству, чтобы прекращение огня в Ливане не выглядело результатом усилий, которые Иран прилагает в интересах Ливана. Вместо этого они хотят найти другой подход, через ливано-израильско-американские переговоры, чтобы добиться результата. Но что бы они ни делали, именно Иран сегодня обеспечивает прекращение огня. Прекращение огня в Ливане — это заслуга Ирана. Мы же не ожидаем позитивных результатов для Ливана на переговорах. Мы категорически отвергаем прямые переговоры между Ливаном и израильским противником и совершенно их не принимаем.
— Американские СМИ сообщают, что Израиль по просьбе Трампа ограничит удары по Ливану. Насколько можно верить подобным сообщениям?
— На протяжении предыдущего периода мы привыкли к лжи, обману, лицемерию со стороны Израиля и США. Они используют все методы: ложь и обман, чтобы реализовывать свои планы, ввести в заблуждение сторону, с которой ведут переговоры, будь то Иран, "Хезболла" или ХАМАС в Газе. Существует множество случаев и примеров их лжи, лицемерия и обмана. Поэтому мы не ожидаем от них ничего другого. Если на переговорах добьются какого-то результата, чтобы смягчить давление на Ливан, то это будет благодаря Ирану, а не из-за их честности.
— Каковы сегодня отношения между "Хезболлой" и ливанскими властями? Координируете ли действия?
— Что касается нашей позиции, то мы остаемся в составе правительства и участвуем в его работе. Наше участие в правительстве вызвано необходимостью сохранения минимального уровня стабильности в стране в текущей ситуации. Однако правительство все больше и больше подчиняется американскому диктату и израильским интересам. И правительство все чаще и чаще принимает решения против сопротивления. В то время как именно сопротивление защищает Ливан и его суверенитет ради его освобождения. Эта политика, естественно, категорически отвергается правительством. Мы по-прежнему продолжаем мириться с ошибками этого правительства. Но если оно продолжит придерживаться той же политики, то мы ожидаем, что оно приведет страну к хаосу, внутреннему расколу и незавидным последствиям. Особенно принимая во внимание то, что мы видим сегодня: общественное мнение, которое критикует государство, правительство и его курс на подчинение США и Израилю.
— Какой вы видите роль России в разрешении ближневосточных конфликтов и ливано-израильского конфликта в частности?
— Со своей стороны, мы очень позитивно оцениваем Россию, ее политику в регионе, ее приверженность международному праву и защите прав человека и прав государств в соответствии с международным правом. Однако, к сожалению, сегодня в регионе доминирует американская гегемония, американская агрессия, убийства и разрушения, а также политика террора. Сегодня Россия благодаря своим отношениям с Исламской Республикой Иран и искренним связям со многими арабскими странами, в том числе с Ливаном, может играть роль в регионе, и мы надеемся на это. Но, к сожалению, США создают препятствия и преграды для любой российской роли. При этом сегодня США и Трамп, в частности, обратились к России, чтобы через нее повлиять на Иран и добиться прекращения огня. Рано или поздно им понадобится Россия.
— Второй день идут демонстрации против позиции властей в отношении конфликта. Может ли это привести к более массовым акциям с целью смены правительства в Ливане?
— Все варианты возможны, потому что у нас есть поговорка: чрезмерное давление приводит к взрыву. Правительство не уважает политику "Хезболлы" и политику сопротивления, которое на протяжении 15 месяцев проявляло терпение и выдерживало агрессию ради того, чтобы государство выполнило свои обязанности и довело Ливан до освобождения. Оно не оценило терпение сопротивления, и вместо того, чтобы сотрудничать с сопротивлением в этом направлении, оно стало принимать решения против него. Пытается разоружить сопротивление, ограничить его, лишить сил. Именно это сегодня приводит к спонтанным протестам. Если сегодня мы дошли до этого масштаба напряженности и гнева масс против решений государства и власти, то что будет, если начнутся организованные митинги? Сегодня мы переживаем спонтанные протесты, которые выражают общественное мнение. Да, мы ожидаем всего. Мы ожидаем, что правительство своей политикой и своими позициями загонит себя в серьезный тупик, который приведет к его падению мирным путем под давлением народа.
— Стоит ли опасаться гражданской войны и что или кто может ее спровоцировать?
— По правде говоря, все варианты возможны. Сегодня мы сказали, что на данном этапе проявляем терпение по отношению к этому правительству: к его решениям и политике, следующей за США и зарубежными странами. Мы терпим и продолжаем терпеть. Но в конечном итоге все варианты возможны: как участие в этом правительстве, так и выход из него. Все возможно. Всему свое время.
— Может ли армия Ливана быть втянута в процесс разоружения сопротивления и к чему это приведет?
— Ливанская армия проявляет больше мудрости, чем правительство. На заседании правительства командующий армии пытался убедить правительство, что принимаемые ими решения — это лишь слова на бумаге, и что оно не сможет их выполнить, и никто в Ливане не сможет реализовать эти меры, когда речь идет о разоружении сопротивления. И я добавлю: ни государство, ни правительство, ни какая-либо сила в Ливане, ни какая-либо сила в мире, ни какая-либо международная сила — никто не сможет разоружить "Хезболлу", этот вопрос из разряда невозможного. Совершенно нельзя прийти к этому ни в какой форме. И армия не будет участвовать в этом.
— Украина неоднократно заявляла о желании поддерживать и обучать силы в регионе, включая США, противодействовать беспилотникам Ирана и сопротивления, какова позиция "Хезболлы" в этом вопросе и известно ли вам о нахождении украинских специалистов уже в рядах израильской армии?
— Честно говоря, я не обладаю информацией о том, есть ли украинские специалисты в армии Израиля или нет. У меня нет точных данных. В конце концов Украина — союзник Израиля, а Израиль – союзник Украины. Как мы знаем, Украина используется Европой в противостоянии с Россией для сдерживания российского продвижения, российской силы и политики России в Европе и в мире. Поэтому мы поддерживаем Россию в ее противостоянии с Украиной. Украина не может защитить даже саму себя, не может защищать свой суверенитет. Как же она может участвовать в противостоянии с силой сопротивления или Ирана? Это абсурд.
— Есть ли опасение открытия сирийского фронта на востоке?
— Соединенные Штаты пытались оказать давление на нынешнее сирийское руководство, чтобы оно вмешалось в ситуацию в Ливане с восточного и северного направлений. Однако сирийское руководство не считает, что это отвечает его интересам, по крайней мере согласно его официальным заявлениям. Сегодня это руководство подчеркивает, что оно хочет сохранять добрососедские отношения и не втягиваться в этот конфликт. Сирийское руководство также призывает ливанскую сторону не предпринимать никаких действий на территории Сирии, которые могли бы привести к вмешательству во внутренние дела страны. Со своей стороны, мы, как силы сопротивления, четко заявили, что не будем вмешиваться во внутренние дела Сирии. Мы не имеем отношения ко всему, что происходит внутри страны, и желаем Сирии единства, единства народа, территориальной ценности и стабильности перед лицом всех израильских и американских проектов, которые не хотят ни стабильности, ни единства. Поэтому в этом плане мы не опасаемся вмешательства. Но мы не знаем, к чему может привести усиление американского давления, этого "дьявольского" американского и израильского давления на Сирию через угрозы и обещания, чтобы заставить ее сыграть определенную роль в Ливане. Мы не знаем, какое решение в итоге примет сирийское руководство. Но Ливан, со своей армией, народом, общинами и сопротивлением, поддерживает сирийский народ, тем не менее не позволит никому посягнуть на безопасность и стабильность страны.
