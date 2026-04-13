Представитель "Хезболлы": гражданская война в Ливане не исключена

После более 40 дней вооруженного конфликта между ливанским движением "Хезболла" и Израилем в США во вторник ожидаются первые прямые переговоры между представителями израильских и ливанских властей. Эти контакты должны состояться, несмотря на продолжающиеся израильские удары по населенным пунктам Ливана и боевые операции против Израиля ливанского шиитского сопротивления. Заместитель главы политического совета "Хезболлы" Махмуд Комати рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости о напряженных отношениях между ливанским правительством и "Хезболлой", о том, к чему может привести это напряжение внутри Ливана, а также о роли России в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, представитель движения прокомментировал заявления Украины о готовности помогать Израилю и странам региона в борьбе с дронами Ирана и его союзников. Беседовал Михаил Алаеддин.

— Израиль и Ливан впервые в истории проведут прямые переговоры в Вашингтоне на этой неделе. Чего от них ждать Ливану и движению "Хезболла"?

— Израиль изначально не признавал ни Ливан, ни ливанское государство и отвергал предложения президента республики относительно переговоров. И вдруг сегодня Израиль согласился на проведение переговоров с Ливаном. Это произошло благодаря Ирану , победе Исламской Республики над Израилем и США . Это подтолкнуло Трампа и Нетаньяху пересмотреть отношение к ливанскому государству, чтобы прекращение огня в Ливане не выглядело результатом усилий, которые Иран прилагает в интересах Ливана. Вместо этого они хотят найти другой подход, через ливано-израильско-американские переговоры, чтобы добиться результата. Но что бы они ни делали, именно Иран сегодня обеспечивает прекращение огня. Прекращение огня в Ливане — это заслуга Ирана. Мы же не ожидаем позитивных результатов для Ливана на переговорах. Мы категорически отвергаем прямые переговоры между Ливаном и израильским противником и совершенно их не принимаем.

— Американские СМИ сообщают, что Израиль по просьбе Трампа ограничит удары по Ливану. Насколько можно верить подобным сообщениям?

— На протяжении предыдущего периода мы привыкли к лжи, обману, лицемерию со стороны Израиля и США. Они используют все методы: ложь и обман, чтобы реализовывать свои планы, ввести в заблуждение сторону, с которой ведут переговоры, будь то Иран, "Хезболла" или ХАМАС в Газе. Существует множество случаев и примеров их лжи, лицемерия и обмана. Поэтому мы не ожидаем от них ничего другого. Если на переговорах добьются какого-то результата, чтобы смягчить давление на Ливан, то это будет благодаря Ирану, а не из-за их честности.

— Каковы сегодня отношения между "Хезболлой" и ливанскими властями? Координируете ли действия?

— Что касается нашей позиции, то мы остаемся в составе правительства и участвуем в его работе. Наше участие в правительстве вызвано необходимостью сохранения минимального уровня стабильности в стране в текущей ситуации. Однако правительство все больше и больше подчиняется американскому диктату и израильским интересам. И правительство все чаще и чаще принимает решения против сопротивления. В то время как именно сопротивление защищает Ливан и его суверенитет ради его освобождения. Эта политика, естественно, категорически отвергается правительством. Мы по-прежнему продолжаем мириться с ошибками этого правительства. Но если оно продолжит придерживаться той же политики, то мы ожидаем, что оно приведет страну к хаосу, внутреннему расколу и незавидным последствиям. Особенно принимая во внимание то, что мы видим сегодня: общественное мнение, которое критикует государство, правительство и его курс на подчинение США и Израилю.

— Какой вы видите роль России в разрешении ближневосточных конфликтов и ливано-израильского конфликта в частности?

— Со своей стороны, мы очень позитивно оцениваем Россию, ее политику в регионе, ее приверженность международному праву и защите прав человека и прав государств в соответствии с международным правом. Однако, к сожалению, сегодня в регионе доминирует американская гегемония, американская агрессия, убийства и разрушения, а также политика террора. Сегодня Россия благодаря своим отношениям с Исламской Республикой Иран и искренним связям со многими арабскими странами, в том числе с Ливаном, может играть роль в регионе, и мы надеемся на это. Но, к сожалению, США создают препятствия и преграды для любой российской роли. При этом сегодня США и Трамп, в частности, обратились к России, чтобы через нее повлиять на Иран и добиться прекращения огня. Рано или поздно им понадобится Россия.

— Второй день идут демонстрации против позиции властей в отношении конфликта. Может ли это привести к более массовым акциям с целью смены правительства в Ливане?

— Все варианты возможны, потому что у нас есть поговорка: чрезмерное давление приводит к взрыву. Правительство не уважает политику "Хезболлы" и политику сопротивления, которое на протяжении 15 месяцев проявляло терпение и выдерживало агрессию ради того, чтобы государство выполнило свои обязанности и довело Ливан до освобождения. Оно не оценило терпение сопротивления, и вместо того, чтобы сотрудничать с сопротивлением в этом направлении, оно стало принимать решения против него. Пытается разоружить сопротивление, ограничить его, лишить сил. Именно это сегодня приводит к спонтанным протестам. Если сегодня мы дошли до этого масштаба напряженности и гнева масс против решений государства и власти, то что будет, если начнутся организованные митинги? Сегодня мы переживаем спонтанные протесты, которые выражают общественное мнение. Да, мы ожидаем всего. Мы ожидаем, что правительство своей политикой и своими позициями загонит себя в серьезный тупик, который приведет к его падению мирным путем под давлением народа.

— Стоит ли опасаться гражданской войны и что или кто может ее спровоцировать?

— По правде говоря, все варианты возможны. Сегодня мы сказали, что на данном этапе проявляем терпение по отношению к этому правительству: к его решениям и политике, следующей за США и зарубежными странами. Мы терпим и продолжаем терпеть. Но в конечном итоге все варианты возможны: как участие в этом правительстве, так и выход из него. Все возможно. Всему свое время.

— Может ли армия Ливана быть втянута в процесс разоружения сопротивления и к чему это приведет?

— Ливанская армия проявляет больше мудрости, чем правительство. На заседании правительства командующий армии пытался убедить правительство, что принимаемые ими решения — это лишь слова на бумаге, и что оно не сможет их выполнить, и никто в Ливане не сможет реализовать эти меры, когда речь идет о разоружении сопротивления. И я добавлю: ни государство, ни правительство, ни какая-либо сила в Ливане, ни какая-либо сила в мире, ни какая-либо международная сила — никто не сможет разоружить "Хезболлу", этот вопрос из разряда невозможного. Совершенно нельзя прийти к этому ни в какой форме. И армия не будет участвовать в этом.

— Украина неоднократно заявляла о желании поддерживать и обучать силы в регионе, включая США, противодействовать беспилотникам Ирана и сопротивления, какова позиция "Хезболлы" в этом вопросе и известно ли вам о нахождении украинских специалистов уже в рядах израильской армии?

— Честно говоря, я не обладаю информацией о том, есть ли украинские специалисты в армии Израиля или нет. У меня нет точных данных. В конце концов Украина — союзник Израиля, а Израиль – союзник Украины. Как мы знаем, Украина используется Европой в противостоянии с Россией для сдерживания российского продвижения, российской силы и политики России в Европе и в мире. Поэтому мы поддерживаем Россию в ее противостоянии с Украиной. Украина не может защитить даже саму себя, не может защищать свой суверенитет. Как же она может участвовать в противостоянии с силой сопротивления или Ирана? Это абсурд.

— Есть ли опасение открытия сирийского фронта на востоке?