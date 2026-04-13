Глава РКС Степашин оценил сроки проверки книг на пропаганду наркотиков

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Для проверки книг, подпадающих под действие закона против пропаганды наркотиков, потребуется не меньше года, заявил РИА Новости президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.

С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. Под действие закона подпадают литературные произведения, изданные с 1 августа 1990 года. Ранее Степашин сообщил, что в связи с вступившими в силу изменениями в закон предстоит проверить порядка 3,5 миллиона книг.

"Не меньше года - это точно", - сказал Степашин, отвечая на вопрос, сколько времени потребуется для того, чтобы проверить весь объем книг, подпадающих под действие закона.

Он подчеркнул, что большая часть этих книг находится в библиотеках, но часть из них имеется и в продаже.

Ранее Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" наркотических и психотропных веществ. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой. Кроме того, упоминание наркотических средств или психотропных веществ в книгах возможно только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке.