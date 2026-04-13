10:58 13.04.2026 (обновлено: 11:38 13.04.2026)
В Москве пациентка умерла при проведении процедуры в частной клинике

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAXЧастная клиника в центре Москвы, в которой погибла пациентка после инъекции обезболивающего
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пациентка 1987 года рождения погибла при проведении процедуры в частной клинике в центре Москвы, сообщает столичная прокуратура.
"По предварительным данным, 12 апреля текущего года в ходе проведения процедуры в частной клинике на улице Краснопролетарская после введения обезболивающего препарата состояние здоровья пациентки 1987 года рождения ухудшилось и она скончалась", - говорится в официальном канале ведомства на платформе MAX.

По данным прокуратуры, женщина, проводившая процедуру, арендовала в помещении кабинет и не имела соответствующей лицензии.
Тверская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств гибели пациентки при проведении процедуры.
"Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы", - заключили в надзорном органе.
