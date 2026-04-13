Ученый предупредил об угрозе клещей-переносчиков лихорадки в Турции - РИА Новости, 13.04.2026
05:57 13.04.2026
Ученый предупредил об угрозе клещей-переносчиков лихорадки в Турции

В Турции начался сезон клещей-переносчиков конго-крымской лихорадки

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКлещи в лаборатории
Клещи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Клещи в лаборатории. Архивное фото
СТАМБУЛ, 13 апр - РИА Новости. Сезон клещей начался в Турции, особенно на севере страны есть риск заразиться опасной конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ), сообщил РИА Новости профессор, руководитель кафедры биологии университета Газиосманпаша в провинции Токат Адем Кескин.
Турции официально с потеплением начался сезон клещей. Больше всего их на северо-востоке страны и на черноморском побережье. В нашей стране число зараженных уменьшается с каждым годом, а смертность опустилась ниже 3%. Отмечу, что клещи-переносчики заболеваний, таких как ККГЛ и болезнь Лайма, встречаются по всему миру", - сообщил ученый.
"Советую нашим гостям одеваться в длинную одежду во время прогулок на природе, а после них внимательно осмотреть тело", - сказал Кескин.
По его словам, риск укуса клеща в курортных зонах провинций Анталья и Мугла довольно низкий, так как парки и территории отелей регулярно обрабатываются от насекомых.
В 2025 году из-за жары клещи появились в Стамбуле и Анталье. В провинции Сивас в прошлом году скончались не менее десяти человек после укусов клещей из-за заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ).
ККГЛ - особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями. Впервые оно было выявлено в 1944 году в Крыму. Инкубационный период составляет от двух до семи дней. В течение болезни выделяют три периода: начальный, разгара (геморрагическая фаза) и реконвалесценции. По данным ВОЗ, смертность от этой инфекции составляет 40%.
ТурцияАнталья (провинция)Мугла (провинция)ВОЗВ мире
 
 
