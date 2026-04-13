Ученый предупредил об угрозе клещей-переносчиков лихорадки в Турции

СТАМБУЛ, 13 апр - РИА Новости. Сезон клещей начался в Турции, особенно на севере страны есть риск заразиться опасной конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ), сообщил РИА Новости профессор, руководитель кафедры биологии университета Газиосманпаша в провинции Токат Адем Кескин.
"В Турции официально с потеплением начался сезон клещей. Больше всего их на северо-востоке страны и на черноморском побережье. В нашей стране число зараженных уменьшается с каждым годом, а смертность опустилась ниже 3%. Отмечу, что клещи-переносчики заболеваний, таких как ККГЛ и болезнь Лайма, встречаются по всему миру", - сообщил ученый.
"Советую нашим гостям одеваться в длинную одежду во время прогулок на природе, а после них внимательно осмотреть тело", - сказал Кескин.
ККГЛ - особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями. Впервые оно было выявлено в 1944 году в Крыму. Инкубационный период составляет от двух до семи дней. В течение болезни выделяют три периода: начальный, разгара (геморрагическая фаза) и реконвалесценции. По данным ВОЗ, смертность от этой инфекции составляет 40%.