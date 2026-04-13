Ученый предупредил об угрозе клещей-переносчиков лихорадки в Турции

СТАМБУЛ, 13 апр - РИА Новости. Сезон клещей начался в Турции, особенно на севере страны есть риск заразиться опасной конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ), сообщил РИА Новости профессор, руководитель кафедры биологии университета Газиосманпаша в провинции Токат Адем Кескин.

"Советую нашим гостям одеваться в длинную одежду во время прогулок на природе, а после них внимательно осмотреть тело", - сказал Кескин.