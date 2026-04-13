В Китае вступили в силу правила по противодействию экстерриториальным мерам

В документе, который состоит из 20 статей, подчеркивается, что если иностранное государство нарушает международное право и основные нормы международных отношений, применяет необоснованные экстерриториальные меры, угрожает национальному суверенитету, безопасности и интересам развития Китая, а также наносит ущерб законным правам и интересам китайских граждан и организаций, власти Китая имеют право принимать соответствующие ответные меры.

К субъектам из списка может быть применен целый ряд контрмер, в частности, отказ в выдаче виз, запрет на въезд в страну или требование покинуть Китай в течение определенного периода, а также выдворение из страны. Кроме того, движимое, недвижимое и другое имущество субъектов списка на территории КНР может быть заморожено и арестовано. В качестве контрмер правила также предусматривают введение запрета или ограничение импортно-экспортной деятельности с Китаем, запрет или ограничение инвестиций в Китае, введение штрафов.