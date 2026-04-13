В Китае вступили в силу правила по противодействию экстерриториальным мерам

ПЕКИН, 13 апр - РИА Новости. Правила по противодействию необоснованным экстерриториальным мерам со стороны иностранных государств вступили в силу в Китае.
Как следует из текста документа, который в понедельник распространили китайские государственные СМИ, новые правила были разработаны в целях защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития КНР, защиты законных прав и интересов китайских граждан и организаций, а также поддержания международного порядка на основе международного права.
В документе, который состоит из 20 статей, подчеркивается, что если иностранное государство нарушает международное право и основные нормы международных отношений, применяет необоснованные экстерриториальные меры, угрожает национальному суверенитету, безопасности и интересам развития Китая, а также наносит ущерб законным правам и интересам китайских граждан и организаций, власти Китая имеют право принимать соответствующие ответные меры.
Согласно правилам, соответствующие государственные органы Китая смогут включать организации или отдельные лица, которые осуществляют неправомерные экстерриториальные меры в отношении КНР, в "список злонамеренных субъектов".
К субъектам из списка может быть применен целый ряд контрмер, в частности, отказ в выдаче виз, запрет на въезд в страну или требование покинуть Китай в течение определенного периода, а также выдворение из страны. Кроме того, движимое, недвижимое и другое имущество субъектов списка на территории КНР может быть заморожено и арестовано. В качестве контрмер правила также предусматривают введение запрета или ограничение импортно-экспортной деятельности с Китаем, запрет или ограничение инвестиций в Китае, введение штрафов.
Как отмечается в тексте, правила вступают в силу с момента их публикации.
Власти КНР неоднократно заявляли, что Пекин решительно выступает против односторонних незаконных санкций и "юрисдикции длинных рук" (экстерриториального распространения законодательства).