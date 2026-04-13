В Кирове загорелся автобус с пассажирами

09:01 13.04.2026
В Кирове загорелся направлявшийся в аэропорт автобус с пассажирами

Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Направлявшийся в аэропорт автобус загорелся в Кирове, пострадавших нет, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня, 13 апреля, при выполнении рейса автобуса номер 116, следовавшего от автовокзала Кирова до аэропорта Победилово, произошло замыкание в моторном отсеке. Водитель и кондуктор оперативно предприняли все необходимые меры, никто из пассажиров не пострадал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиров доставят в Победилово другим автобусом.
"Рейс выполняет частный автоперевозчик "Азимут". На месте работают все ответственные ведомства, будет проведена проверка деятельности частного перевозчика и состояния транспорта", - подчеркивается в сообщении.
Голыми руками: водитель потушил загоревшийся на ходу автобус - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Прокуратура начала проверку после возгорания автобуса во Владивостоке
1 февраля, 09:29
 
