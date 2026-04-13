ООН заявила, что турко-кипрские силы нарушили границы буферной зоны острова
23:57 13.04.2026 (обновлено: 23:58 13.04.2026)
ООН заявила, что турко-кипрские силы нарушили границы буферной зоны острова

Побережье Кипра
Побережье Кипра. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Миссия ООН по поддержанию мира на Кипре (UNFICYP) сообщила о несанкционированном проникновении турко-кипрских сил безопасности в буферную зону на острове.
"UNFICYP следит за ситуацией на плато Пила, усилила патрули и поддерживает видимое присутствие на месте после выявления несанкционированного проникновения турко-кипрcких сил безопасности в буферную зону ООН", - сообщает миссия на своей странице в соцсети X.
UNFICYP добавила, что активно взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами для восстановления статуса-кво и предотвращения действий, которые могут неблагоприятным образом сказаться на спокойствии и стабильности в этом районе.
Кипр де-факто разделен на две части, греческую и турецкую, с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Около 37% территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция.
Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, прервались после провала очередного раунда, который состоялся в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра.
