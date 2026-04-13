ООН заявила, что турко-кипрские силы нарушили границы буферной зоны острова

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Миссия ООН по поддержанию мира на Кипре (UNFICYP) сообщила о несанкционированном проникновении турко-кипрских сил безопасности в буферную зону на острове.

"UNFICYP следит за ситуацией на плато Пила, усилила патрули и поддерживает видимое присутствие на месте после выявления несанкционированного проникновения турко-кипрcких сил безопасности в буферную зону ООН ", - сообщает миссия на своей странице в соцсети X

UNFICYP добавила, что активно взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами для восстановления статуса-кво и предотвращения действий, которые могут неблагоприятным образом сказаться на спокойствии и стабильности в этом районе.

Кипр де-факто разделен на две части, греческую и турецкую, с 1974 года после вооруженного вторжения Турции , спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции . Около 37% территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция.