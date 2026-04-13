Рейтинг@Mail.ru
Украина заявила о готовности нормализовать отношения с Венгрией
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 13.04.2026 (обновлено: 11:38 13.04.2026)
Украина заявила о готовности нормализовать отношения с Венгрией

Глава МИД Украины Сибига заявил о готовности наладить отношения с Венгрией

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Агитационный предвыборный плакат партии Фидес (Венгерский гражданский союз) с призывом остановить политиков Петера Мадьяра и Владимира Зеленского на улице в Будапеште
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Агитационный предвыборный плакат партии Фидес (Венгерский гражданский союз) с призывом остановить политиков Петера Мадьяра и Владимира Зеленского на улице в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о готовности Киева нормализовать отношения с Будапештом после прошедших выборов, при том, что при правящем альянсе "Фидес" под руководством венгерского премьера Виктора Орбана киевский режим остановил транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и угрожал руководству страны.
Парламентские выборы прошли в Венгрии в воскресенье. Согласно последним данным, опубликованным Венгерским избирательным офисом по результатам подсчета 93,4% голосов, венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра, предварительно, лидирует на парламентских выборах, получая 138 мест из 199. Правящий альянс "Фидес" - "Христианско-демократическая народная партия" под руководством Орбана, предварительно, получает на парламентских выборах в Венгрии 54 места.
"Рассчитываем, что и в политическом измерении, не только консульском, результаты выборов приведут к нормализации отношений. Украина готова работать над достижением такой цели", - написал Сибига на своей странице в соцсети Facеbook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он также добавил, что украинский МИД снимает рекомендации для граждан Украины воздержаться от поездок в Венгрию.
Владимир Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с украинскими военными из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита ЕС для Украины. Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за ним начал угрожать Орбану, его детям и внукам.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет антироссийских санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". Евросоюз в свою очередь пытается найти решение по передаче 90 миллиардов евро Украине и влиять на исход парламентских выборов в Венгрии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В миреВенгрияУкраинаКиевВиктор ОрбанАндрей СибигаПетер МадьярЕвросоюзПарламентские выборы в Венгрии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала