МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о готовности Киева нормализовать отношения с Будапештом после прошедших выборов, при том, что при правящем альянсе "Фидес" под руководством венгерского премьера Виктора Орбана киевский режим остановил транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и угрожал руководству страны.
Парламентские выборы прошли в Венгрии в воскресенье. Согласно последним данным, опубликованным Венгерским избирательным офисом по результатам подсчета 93,4% голосов, венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра, предварительно, лидирует на парламентских выборах, получая 138 мест из 199. Правящий альянс "Фидес" - "Христианско-демократическая народная партия" под руководством Орбана, предварительно, получает на парламентских выборах в Венгрии 54 места.
Он также добавил, что украинский МИД снимает рекомендации для граждан Украины воздержаться от поездок в Венгрию.
Владимир Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с украинскими военными из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита ЕС для Украины. Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за ним начал угрожать Орбану, его детям и внукам.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет антироссийских санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". Евросоюз в свою очередь пытается найти решение по передаче 90 миллиардов евро Украине и влиять на исход парламентских выборов в Венгрии.
