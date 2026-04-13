Хинштейн сообщил о пострадавшем в результате атаки ВСУ
11:17 13.04.2026 (обновлено: 11:43 13.04.2026)
Хинштейн сообщил о пострадавшем в результате атаки ВСУ

Хинштейн: мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ в Рыльском районе

Скорая помощь. Архивное фото
КУРСК, 13 апр - РИА Новости. Мужчина получил множественные осколочные ранения головы, шеи, руки и ноги в результате атаки украинского дрона в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Растёт число жертв украинских преступников. Сегодня рано утром на автодороге около деревни Викторовка Рыльского района вражеский дрон атаковал автомобиль. В результате ранен 47-летний мужчина. У него множественные слепые осколочные ранения, головы, шеи, левой руки и ноги, акубаротравма", - сообщил Хинштейн на платформе Max.
Он уточнил, что мужчину доставляют в Курскую областную больницу.
