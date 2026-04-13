Лидер "Хезболлы" назвал три основные условия окончания конфликта в Ливане
21:28 13.04.2026
Лидер "Хезболлы" назвал три основные условия окончания конфликта в Ливане

БЕЙРУТ (Ливан), 13 апр - РИА Новости. Прекращение огня Израилем, вывод армии с территории Ливана и освобождение ливанских пленных из тюрем являются основными условиями прекращения конфликта, и эти условия были согласованы при прекращении огня в ноябре 2024 года, заявил генеральный секретарь движения "Хезболлах" Наим Касем.
"Условия (для прекращения конфликта - ред.) следующие: полное прекращение агрессии, немедленный вывод сил, освобождение пленных, возвращение переселенцев и восстановление", - сказал Касем, выступая в понедельник с видеообращением.
Лидер шиитского сопротивления подчеркнул, что "Хезболлах" будет продолжать противостоять Израилю, если тот продолжит атаковать Ливан и оккупировать территории, отметив, что продолжающийся конфликт является "американо-израильской агрессией против Ливана", а не чьей-то другой войной.
"Сопротивление тайно и методично восстановилось, и при возможности мы захватим в плен солдат противника", - добавил Касем.
Генеральный секретарь напомнил, что существует соглашение о прекращении огня от 27 ноября 2024 года, которое на протяжении 15 месяцев не выполнялось израильской стороной, и единственный путь к прекращению конфликта — соблюдение обусловленных в соглашении пунктов.
"Мы отвергаем переговоры с оккупационным образованием, эти переговоры бессмысленны и требуют единства Ливана для смены курса", - отметил Касем.
По словам лидера "Хезболлах", правительство должно отказаться от решения о запрете вооруженной деятельности сопротивления и не пытаться столкнуть армию Ливана с "Хезболлах". "Сопротивление и армия не могут находиться в состоянии конфликта", - подчеркнул Касем.
Во вторник в США ожидается первая встреча в рамках прямых переговоров между Ливаном и Израилем, которая была инициирована ливанскими властями через международных посредников. На фоне сообщений о переговорах в Бейруте несколько дней проходили массовые стихийные протесты в поддержку "Хезболлах".
