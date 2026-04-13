"Хезболла" заявила, что атаковала базу подготовки израильских десантников

14:37 13.04.2026 (обновлено: 15:38 13.04.2026)
"Хезболла" заявила, что атаковала БПЛА базу подготовки израильских десантников

© IRNA
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетные удары по израильским базам. Архивное фото
БЕЙРУТ, 13 апр - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что атаковало беспилотниками базу подготовки израильских десантников в Кармиэле.
"Бойцы исламского сопротивления в 13.00 в понедельник нанесли удар группой беспилотников по учебной базе парашютной бригады в поселении Кармиэль", - говорится в заявлении пресс-службы движения.
Виды южной части пригорода Бейрута - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
В МИД Ливана сообщили о цели переговоров с Израилем
Вчера, 13:46
Всего с начала понедельника шиитское сопротивление заявило о проведении 15 боевых операций против израильской армии.
Эскалация между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" в Ливане началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, а 16 марта объявил о начале наземной операции на юге Ливана.
После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США "Хезболлах" приостановило операции против Израиля, но возобновило их после массированных израильских ударов по Ливану. Иран и Пакистан, выступающий посредником в урегулировании, назвали атаки на Ливан нарушением перемирия. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.
Иранские военные катера в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Иран пригрозил блокадой портов в Персидском и Оманском заливах
Вчера, 13:52
 
