"Хезболла" заявила, что атаковала базу подготовки израильских десантников

БЕЙРУТ, 13 апр - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что атаковало беспилотниками базу подготовки израильских десантников в Кармиэле.

Всего с начала понедельника шиитское сопротивление заявило о проведении 15 боевых операций против израильской армии.