"Хезболла" заявила, что атаковала базу подготовки израильских десантников

БЕЙРУТ, 13 апр - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что атаковало беспилотниками базу подготовки израильских десантников в Кармиэле.
"Бойцы исламского сопротивления в 13.00 в понедельник нанесли удар группой беспилотников по учебной базе парашютной бригады в поселении Кармиэль", - говорится в заявлении пресс-службы движения.
Всего с начала понедельника шиитское сопротивление заявило о проведении 15 боевых операций против израильской армии.
Эскалация между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" в Ливане началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, а 16 марта объявил о начале наземной операции на юге Ливана.
После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США "Хезболлах" приостановило операции против Израиля, но возобновило их после массированных израильских ударов по Ливану. Иран и Пакистан, выступающий посредником в урегулировании, назвали атаки на Ливан нарушением перемирия. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.