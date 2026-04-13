В "Хезболле" выступили против прямых переговоров Ливана и Израиля

БЕЙРУТ, 13 апр — РИА Новости. "Хезболла" выступает против прямых переговоров между Ливаном и Израилем, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы политического совета движения Махмуд Комати.
"То, что оказывает давление в этом направлении, исходит из того, что Израиль не признает ни Ливан, ни ливанское государство и отвергал то, что президент республики предлагал относительно переговоров. И вдруг сегодня Израиль согласился на проведение переговоров с Ливаном. Это произошло благодаря Ирану, вследствие победы в Иране и победы Исламской Республики над Израилем и США. Это подтолкнуло Трампа и Нетаньяху поспешить восстановить авторитет в ливанском государстве, чтобы прекращение огня в Ливане не выглядело результатом иранских усилий", — пояснил Комати.
Телеканал Al Hadath сообщал, что ливано-израильские переговоры пройдут 14 апреля. По его данным, Вашингтон дал гарантии, что ЦАХАЛ не станет атаковать Бейрут до начала переговоров.
