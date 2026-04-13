Рейтинг@Mail.ru
В "Хезболле" выступили против прямых переговоров Ливана и Израиля - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:13 13.04.2026 (обновлено: 05:24 13.04.2026)
В "Хезболле" выступили против прямых переговоров Ливана и Израиля

Последствия бомбардировок в южном пригороде Бейрута районе Кафаат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 13 апр — РИА Новости. "Хезболла" выступает против прямых переговоров между Ливаном и Израилем, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы политического совета движения Махмуд Комати.
"Прекращение огня в Ливане — это заслуга Ирана. Мы же не ожидаем (от переговоров. — Прим. ред.) позитивных результатов относительно Ливана. Мы категорически отвергаем прямые переговоры между Ливаном и израильским противником и совершенно их не принимаем", — сказал он.
По словам собеседника агентства, именно жесткая позиция Тегерана вынудила Вашингтон и Тель-Авив согласиться на переговоры по прекращению огня в Ливане. При этом американская и израильская стороны пытаются представить ситуацию так, что инициаторами этих переговоров выступили они, добавил Комати.
"То, что оказывает давление в этом направлении, исходит из того, что Израиль не признает ни Ливан, ни ливанское государство и отвергал то, что президент республики предлагал относительно переговоров. И вдруг сегодня Израиль согласился на проведение переговоров с Ливаном. Это произошло благодаря Ирану, вследствие победы в Иране и победы Исламской Республики над Израилем и США. Это подтолкнуло Трампа и Нетаньяху поспешить восстановить авторитет в ливанском государстве, чтобы прекращение огня в Ливане не выглядело результатом иранских усилий", — пояснил Комати.
Телеканал Al Hadath сообщал, что ливано-израильские переговоры пройдут 14 апреля. По его данным, Вашингтон дал гарантии, что ЦАХАЛ не станет атаковать Бейрут до начала переговоров.
В миреИзраильЛиванХезболлаВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала