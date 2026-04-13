Представитель "Хезболлы" прокомментировал заявления киевского режима

БЕЙРУТ, 13 апр - РИА Новости. Заявления Украины о готовности помочь Израилю и странам региона в борьбе с Ираном и движениями сопротивления являются абсурдными, она не в состоянии сама себе помочь, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы политического совета "Хезболлах" Махмуд Комати.