Представитель "Хезболлы" прокомментировал заявления киевского режима

БЕЙРУТ, 13 апр - РИА Новости. Заявления Украины о готовности помочь Израилю и странам региона в борьбе с Ираном и движениями сопротивления являются абсурдными, она не в состоянии сама себе помочь, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы политического совета "Хезболлах" Махмуд Комати.
"Украина не может защитить даже саму себя, не может защищать свой суверенитет. Как же она может участвовать в противостоянии с силой сопротивления или Ирана? Это абсурд", - сказал Комати, комментируя заявления со стороны Украины о желании поддержать и научить силы в регионе, включая США, противодействовать Ирану и поддерживающим его силам.
По словам Комати, в "Хезболлах" считают Украину союзником Израиля, а Израиль - союзником Украины.