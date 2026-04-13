Представитель "Хезболлы" прокомментировал заявления киевского режима
03:13 13.04.2026 (обновлено: 03:15 13.04.2026)
Представитель "Хезболлы" прокомментировал заявления киевского режима

Представитель "Хезболлы" Комати назвал абсурдом заявления Киева об Иране

БЕЙРУТ, 13 апр - РИА Новости. Заявления Украины о готовности помочь Израилю и странам региона в борьбе с Ираном и движениями сопротивления являются абсурдными, она не в состоянии сама себе помочь, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы политического совета "Хезболлах" Махмуд Комати.
"Украина не может защитить даже саму себя, не может защищать свой суверенитет. Как же она может участвовать в противостоянии с силой сопротивления или Ирана? Это абсурд", - сказал Комати, комментируя заявления со стороны Украины о желании поддержать и научить силы в регионе, включая США, противодействовать Ирану и поддерживающим его силам.
Говоря о позиции "Хезболлах" в отношении действий Украины и возможного нахождения украинских специалистов в рядах армии Израиля, политик заявил, что не обладает информацией о том, есть ли украинские специалисты в армии Израиля или нет.
По словам Комати, в "Хезболлах" считают Украину союзником Израиля, а Израиль - союзником Украины.
"Как мы знаем, Украина используется Европой в противостоянии с Россией для сдерживания российского продвижения, российской силы и политики России в Европе и в мире. Поэтому мы поддерживаем Россию в ее противостоянии с Украиной", - добавил Комати.
