Число подтопленных дачных участков в Абазе в Хакасии снизилось до 110

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 13.04.2026
Число подтопленных дачных участков в Абазе в Хакасии снизилось с 241 до 110

© Валентина Филимонова,Глава города Абазы/TelegramПаводок в городе Абаза в Хакасии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 13 апр – РИА Новости. Число подтопленных дачных участков в городе Абаза в Хакасии снизилось с 241 до 110, власти города продолжают мониторинг ситуации, сообщила глава города Валентина Филимонова.
Режим ЧС был введён 11 апреля в городе Абаза из-за затора на реке Абакан и подтопления дач. По данным республиканского главка МЧС, подтопленным оказался 241 дачный участок, в том числе три жилых дома.
"Проводили мониторинг воздухом состояния реки и дачных обществ… Остается 110 участков подтопленными. Уровень воды в реке низкий. Посмотрим по ситуации с дождем, будут ли перемены", - написала Филимонова в своем Telegram-канале.
Она также отметила, что дачное общество "Строитель" уже открыто для посещения, однако до полного прохождения ледохода глава города рекомендует воздержаться от ночёвок на дачах. Жителям, у которых на участках есть бытовая техника, советуют поднять её выше, так как река остаётся непредсказуемой и при подъёме воды может зайти в ближайшую протоку.
Ликвидация последствий наводнения в поселке Мамедкала Дербентского района Дагестана - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
В Дагестане число подтопленных жилых домов превысило 9,8 тысячи
Вчера, 15:36
 
В миреАбазаРеспублика ХакасияАбаканМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала