Число подтопленных дачных участков в Абазе в Хакасии снизилось до 110

КРАСНОЯРСК, 13 апр – РИА Новости. Число подтопленных дачных участков в городе Абаза в Хакасии снизилось с 241 до 110, власти города продолжают мониторинг ситуации, сообщила глава города Валентина Филимонова.
«
"Проводили мониторинг воздухом состояния реки и дачных обществ… Остается 110 участков подтопленными. Уровень воды в реке низкий. Посмотрим по ситуации с дождем, будут ли перемены", - написала Филимонова в своем Telegram-канале.
Она также отметила, что дачное общество "Строитель" уже открыто для посещения, однако до полного прохождения ледохода глава города рекомендует воздержаться от ночёвок на дачах. Жителям, у которых на участках есть бытовая техника, советуют поднять её выше, так как река остаётся непредсказуемой и при подъёме воды может зайти в ближайшую протоку.