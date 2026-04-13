СК завершил расследование дела о хищении земель на Камчатке

22:47 13.04.2026
СК завершил расследование дела о хищении муниципальных земель на Камчатке

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела о хищении муниципальных земель и коррупционных преступлениях в Камчатском крае, ущерб бюджету по делу превысил 199 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
Камчатском крае завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей управления имущественных отношений, контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения, а также индивидуального предпринимателя… Общая сумма ущерба, причиненного бюджету РФ, превысила 199 миллионов рублей", - говорится в сообщении следователей в канале на платформе Max.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьей 160 УК РФ (растрата), пунктами "в", "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки), частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) - 3 эпизода.
По версии следствия, с 2022 по 2024 год глава администрации Елизовского городского поселения, его заместитель и руководители управления архитектуры и градостроительства организовали схему хищения муниципальных земель путем их незаконного отчуждения по заниженной стоимости в пользу третьих лиц. К противоправной деятельности был привлечен индивидуальный предприниматель. С целью сокрытия преступлений и занижения выкупной цены земель незаконно присваивался фиктивный вид разрешенного использования - "ведение огородничества". Следствие установило, что незаконно были отчуждены 69 земельных участков.
"Помимо фактов растраты, должностные лица организовали канал получения незаконного вознаграждения через посредника - руководителя коммерческой организации, оказывавшей кадастровые услуги. За беспрепятственное оформление земли фигурантами получено не менее трех взяток на общую сумму 3,5 млн рублей", - сообщили следователи.
Сообщается, что следствием допрошено свыше 140 свидетелей, выполнено 18 осмотров мест происшествий, 22 обыска и 18 выемок. Назначены и проведены 68 землеустроительных и оценочных, а также семь почерковедческих судебных экспертиз.
"Расследование в отношении иных лиц, причастных к данной противоправной деятельности, продолжается", - добавили следователи.
Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
