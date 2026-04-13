Адвокат объяснил, что может грозить сделавшей кальян на куличе москвичке
20:25 13.04.2026
Адвокат объяснил, что может грозить сделавшей кальян на куличе москвичке

Багатурия: девушке, сделавшей кальян на куличе, может грозить штраф 300 тыс руб

Пасхальный кулич. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Девушке, сделавшей кальян на пасхальном куличе, может грозить штраф до 300 тысяч рублей, при этом также могут проверить на причастность к созданию порнографического контента, учитывая вероятность существования ее аккаунта на платформе для взрослых, заявил адвокат Вадим Багатурия.
Как ранее уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, девушка в баре сделала из кулича чашу для кальяна. После случившегося в СК РФ сообщили, что фигурантка фиксировала происходящее на видео, которое впоследствии распространила в социальных медиа. В результате было возбуждено уголовного дело по статье об оскорблении чувств верующих.
После этого девушка выразила извинения в своих социальных сетях и поздравила всех причастных с праздником Светлой Пасхи.
"Очень похоже на то, что девушка, сделавшая кальян на куличе, совершила преступление, предусмотренное статьей 148 УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". Ей грозит штраф до 300 тысяч рублей. Учитывая то, что, по сообщениям СМИ, она ведет аккаунт на OnlyFans, правоохранители могут проверить ее также на предмет изготовления порнографии", - приводятся его слова в сообщении интернет-издания NEWS.ru.
