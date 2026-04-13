Адвокат объяснил, что может грозить сделавшей кальян на куличе москвичке

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Девушке, сделавшей кальян на пасхальном куличе, может грозить штраф до 300 тысяч рублей, при этом также могут проверить на причастность к созданию порнографического контента, учитывая вероятность существования ее аккаунта на платформе для взрослых, заявил адвокат Вадим Багатурия.