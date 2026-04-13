Юрист рассказал, может ли сотрудник с сезонной аллергией уйти на удаленку
16:25 13.04.2026
Юрист рассказал, может ли сотрудник с сезонной аллергией уйти на удаленку

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сотрудник с сезонной аллергией может попросить перевести себя на удаленный формат работы, поскольку работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда, заявил юрист-медиатор, вице-президент международной ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев.
"У работника в такой ситуации есть не право в одностороннем порядке перевести себя домой, а право поставить вопрос об изменении условий труда, опираясь на состояние здоровья. Статья 214 ТК РФ обязывает работодателя обеспечивать безопасные условия с учетом факторов среды, способных причинить вред здоровью, и это серьезный аргумент в пользу того, чтобы работодатель как минимум рассмотрел безопасный вариант организации труда. Еще сильнее позиция работника становится при наличии медицинского заключения", - рассказал "Газета.ru" Хрулев.
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Врач рассказала, как справиться с аллергией этой весной
6 марта, 04:35
Он отметил, что справка об аллергии остается аргументом для переговоров, а вот заключение включает статью 73 ТК РФ, по которой работодатель обязан рассмотреть вопрос о переводе на имеющуюся не противопоказанную работу.
Юрист добавил, что дистанционный формат работы может быть не единственным решением проблемы.
Хрулев объяснил, что по общему правилу дистанционная работа в ТК РФ существует либо как условие трудового договора, либо как временный перевод по инициативе работодателя в исключительных случаях - при ЧС и решениях органов власти. При этом, по его словам, сотрудник может подать письменное заявление с такой просьбой, прикрепив к нему медицинские документы.
Эксперт подчеркнул, что в случае отказа работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам или государственную инспекцию труда.
Цветение деревьев - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Врач рассказал, каких продуктов остерегаться людям с аллергией на пыльцу
30 марта, 02:37
 
