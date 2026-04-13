В зоопарке раскрыли, на что пошли мошенники из-за истории макака Панча

ТОКИО, 13 апр - РИА Новости, Ксения Нака. Мошенники начали использовать историю со всемирно известной макакой Панчем для сбора денег в интернете, сообщил в интервью РИА Новости директор зооботанического парка города Итикава Такаси Ясунага.

По его словам, зоопарку известно о попытках злоумышленников нажиться на популярности Панча.

"Да, создаются поддельные аккаунты от имени зооботанического парка города Итикава и от имени киперов (специалисты, ухаживающие за животными в зоопарке - ред.). В этих аккаунтах без нашего ведома ведется сбор пожертвований. Нам докладывают о таких случаях", - сказал Ясунага.

Он отметил, что зоопарк не проводит никаких сборов, кроме объявленной 16 марта кампании поддержки Панча "Держись, Панч!".

"Мы обращаемся ко всем (поклонникам Панча - ред.) в мире не заходить на эти (поддельные - ред.) аккаунты и не переводить через них пожертвования", - подчеркнул он.