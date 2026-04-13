Испания возобновила работу своего посольства в Тегеране
16:10 13.04.2026 (обновлено: 16:11 13.04.2026)
МАДРИД, 13 апр - РИА Новости. Испания вновь открыла свое посольство в Тегеране после режима прекращения огня, сообщило в понедельник дипломатическое ведомство королевства.
"Мы возвращаемся в Тегеран. Посольство Испании в Иране возобновляет работу после прекращения огня. Посол Антонио Санчес-Бенедито Гаспар вместе с дипломатической командой и местным персоналом возвращается к работе с намерением содействовать миру", - говорится в публикации посольства в социальной сети X.
Панорама Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
СМИ: жители Тегерана вышли на улицы праздновать поражение США и Израиля
8 апреля, 04:20
Министр иностранных дел Испании 9 апреля Хосе Мануэль Альбарес поручил послу вернуться в Тегеран и возобновить работу. Это произошло на следующий день после того, как США и Иран договорились о двухнедельном перемирии.
Посольство Испании в Иране было эвакуировано 7 марта на фоне бомбардировок, после того как дипмиссия обеспечила выезд всех испанцев, пожелавших покинуть страну.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. В субботу страны начали переговоры в Исламабаде. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению, делегация Штатов вернется домой без сделки. Трамп позднее заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Премьер Испании призвал ЕС приостановить соглашение с Израилем
10 апреля, 18:34
 
