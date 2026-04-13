Испания возобновила работу своего посольства в Тегеране

МАДРИД, 13 апр - РИА Новости. Испания вновь открыла свое посольство в Тегеране после режима прекращения огня, сообщило в понедельник дипломатическое ведомство королевства.

Посольство Испании в Иране было эвакуировано 7 марта на фоне бомбардировок, после того как дипмиссия обеспечила выезд всех испанцев, пожелавших покинуть страну.