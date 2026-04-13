Блокада побережья Ирана не угрожает его торговле с Россией, считает эксперт

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Блокада Соединенными Штатами иранского побережья практически не угрожает торговле России с Ираном в краткосрочной перспективе, так как она идет по другим направлениям, прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко.

"Основные поставки проходят через Каспийское море и сухопутные маршруты, которые связывают Россию напрямую с северными регионами Ирана, минуя Персидский залив", - сообщил Лысенко.

Однако эти ограничения имеют значение для перевозок, идущих транзитом через Иран в другие страны, обратил внимание эксперт.

При этом на мировых рынках сохранение блокировок пролива сдерживает предложение и поддерживает высокий уровень неопределённости на сырьевых рынках, поскольку через пролив проходит значительная часть мирового экспорта углеводородов. "В результате давление на котировки продолжается", - добавил Лысенко.

Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.