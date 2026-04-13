"Исторический перелом". Неожиданный шаг Ирана ужаснул Запад - РИА Новости, 13.04.2026
17:59 13.04.2026
"Исторический перелом". Неожиданный шаг Ирана ужаснул Запад

BZ: потеря США контроля в Персидском заливе является историческим переломом

© REUTERS / Mohamed Azakir — Дым на месте авиаудара
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Взятие Ираном полного контроля над Ормузским проливом стало историческим переломом, пишет Berliner Zeitung.
"Американские авиаудары с 28 февраля задумывались как карательная акция и "обезглавливающий" удар. Но менее чем через шесть недель Иран начал контролировать Ормузский пролив, жизненно важную артерию глобальных энергопоставок, а США согласились на крайне непрозрачное прекращение огня. Эта новость — своеобразный исторический перелом", — говорится в публикации.
В материале подчеркивается, что США не способны отобрать у Ирана фактический контроль над этой территорией.
"Морское превосходство "Американского мира", достойный наследник "Британского мира", клонится к закату. Америка властвует на море уже с некоторыми оговорками. Для геополитических стратегов всех стран это имеет непосредственные и далеко идущие последствия", — заключили в статье.
Операция США и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских государств. Как итог в большинстве стран мира выросли цены на топливо.
Сейчас через него разрешается проходить лишь дружественным Ирану странам. По данным Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан. Трамп призывал некоторые европейские и азиатские государства отправить в регион корабли для разблокировки прохода, но многие отказались.
На днях Тегеран предложил разработать "Ормузский пакт", который установит правила использования пролива арабскими и азиатскими странами. Незадолго до этого глава Белого дома призвал их покупать энергоносители у США.
По данным Wall Street Journal, американский президент и его окружение пришли к выводу, что попытки разблокировать морской проход приведут к затягиванию боевых действий.
