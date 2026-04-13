В Минобороны Ирана заявили о готовности к продолжению боевых действий с США - РИА Новости, 13.04.2026
17:13 13.04.2026
В Минобороны Ирана заявили о готовности к продолжению боевых действий с США

Талаиник: Иран подготовил достаточно вооружений для дальнейших боевых действий

© AP Photo Пуск ракеты армией Ирана
Пуск ракеты армией Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 апр - РИА Новости. Иран подготовил достаточное количество ракет и БПЛА для дальнейших боевых действий, заявил официальный представитель минобороны Ирана Реза Талаиник на фоне отсутствия мирного соглашения с США.
"Стратегические запасы вооруженных сил, с точки зрения ракетного потенциала, возможностей беспилотников, боеприпасов, другого рода вооружений ...обеспечены таким образом, чтобы была возможность продолжать эффективные наступательные и оборонительные действия для дальнейшего нанесения поражения противникам", - сказал он иранскому телеканалу SNN.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
Позднее 12 апреля Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
