Судебные власти Ирана рассказали, как борются со шпионами

ТЕГЕРАН, 13 апр - РИА Новости. Власти Ирана борются с лицами, которых подозревают в шпионаже, по законам военного времени, заявил глава судебной власти страны Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи.
"В борьбе со шпионами и предателями, а также солдатами-противниками, мы действуем исключительно в соответствии с требованиями военного времени", - приводит его слова агентство Tasnim.
Глава судебной власти Ирана отметил, что рассмотрение дел о сотрудничестве с противником подчиняется правилам военного времени, а не нормальным условиям, однако чиновник не привел дополнительных разъяснений.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Однако в ходе длительных переговоров в Исламабаде 12 апреля Иран и США не смогли прийти к соглашению.