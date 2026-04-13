Иран пригрозил блокадой портов в Персидском и Оманском заливах - РИА Новости, 13.04.2026
13:52 13.04.2026 (обновлено: 14:48 13.04.2026)
Иран пригрозил блокадой портов в Персидском и Оманском заливах

© REUTERS / ZUMA Press Wire/Rouzbeh FouladiИранские военные катера в Персидском заливе
ТЕГЕРАН, 13 апр — РИА Новости. Угроза иранским портам поставит под удар все гавани Персидского и Оманского заливов, заявил представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"Действия преступных США по ограничению движения судов в международных водах являются незаконными и по своему содержанию пиратскими. Вооруженные силы Исламской Республики Иран четко и ясно заявляют, что безопасность портов в Персидском и Оманском заливах либо для всех, либо ни для кого", — сказал он.
Зольфагари отметил, что из-за продолжающихся угроз в адрес Ирана и его народа со стороны Вашингтона Тегеран введет режим постоянного контроля судоходства в Ормузском проливе. По его словам, суда недружественных стран не имеют права прохода через него.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива. Он утверждал, что военные будут останавливать все суда, которые захотят им воспользоваться. Как писала The Wall Street Journal, Вашингтон также может возобновить удары по Ирану, но вероятность не так велика, поскольку Штаты не хотят втягиваться в затяжной конфликт.
По итогам переговоров двух стран, прошедших в минувшие выходные в Пакистане, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам.
По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.
Иранский телеканал Press TV передавал, что Тегеран представил на встрече разумные предложения, теперь дело за Вашингтоном. Место и время для следующего раунда пока не определены.
