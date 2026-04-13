Хуситы заявили о готовности нарастить военные операции против США и Израиля
06:42 13.04.2026 (обновлено: 08:27 13.04.2026)
Хуситы заявили о готовности нарастить военные операции против США и Израиля

Хуситы предупредили об активном участии в конфликте в случае новых атак на Иран

ДОХА, 13 апр — РИА Новости. Хуситы пообещали нарастить военные операции против Вашингтона и Тель-Авива, если они возобновят атаки на Тегеран.
"В случае возобновления агрессии со стороны Америки и враждебного Израиля против Ирана и оси сопротивления позиция Йемена тверда: активно участвовать и наращивать военные операции", — привело заявление МИД шиитского движения агентство Saba.

Хуситы подчеркнули, что рассматривают слова американского руководства о выводе конфликта на новый уровень как побуждение к действию.
Шиитское движение вступило в конфликт на стороне Ирана через месяц после его начала. В четверг их лидер Абдель Малик аль-Хуси заявил, что они помешали США и Израилю использовать Красное море для нападений на исламскую республику.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива. Он утверждал, что американские военные будут останавливать все суда, которые попытаются им воспользоваться. Как писала Wall Street Journal, США также рассматривают возможность возобновления ограниченных ударов по ИРИ.
По итогам переговоров с США, прошедших в минувшие выходные в Пакистане, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым вопросам. По его словам, беседа шла в атмосфере недоверия, сделки в этот раз никто не ждал.
По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампАнсар АллаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
