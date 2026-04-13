Хуситы заявили о готовности нарастить военные операции против США и Израиля

ДОХА, 13 апр — РИА Новости. Хуситы пообещали нарастить военные операции против Вашингтона и Тель-Авива, если они возобновят атаки на Тегеран.

« "В случае возобновления агрессии со стороны Америки и враждебного Израиля против Ирана и оси сопротивления позиция Йемена тверда: активно участвовать и наращивать военные операции", — привело заявление МИД шиитского движения агентство Saba.

Хуситы подчеркнули, что рассматривают слова американского руководства о выводе конфликта на новый уровень как побуждение к действию.

Шиитское движение вступило в конфликт на стороне Ирана через месяц после его начала. В четверг их лидер Абдель Малик аль-Хуси заявил, что они помешали США и Израилю использовать Красное море для нападений на исламскую республику.

ИРИ . Накануне глава Белого дома Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива . Он утверждал, что американские военные будут останавливать все суда, которые попытаются им воспользоваться. Как писала Wall Street Journal, США также рассматривают возможность возобновления ограниченных ударов по

По итогам переговоров с США, прошедших в минувшие выходные в Пакистане , официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым вопросам. По его словам, беседа шла в атмосфере недоверия, сделки в этот раз никто не ждал.