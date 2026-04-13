В "Хезболле" обвинили США в попытке заставить Сирию воевать против Ливана

БЕЙРУТ, 13 апр - РИА Новости. Вашингтон предпринимал попытки оказывать давление на сирийские власти для открытия фронта на востоке и севере Ливана, однако в Дамаске понимают, что это не отвечает их интересам, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы политического совета ливанского движения "Хезболлах" Махмуд Комати.

"Соединенные Штаты пытались оказать давление на нынешнее сирийское руководство, чтобы оно вмешалось в ситуацию в Ливане с восточного и северного направлений. Однако это руководство не считает, что это в его интересах, по крайней мере, согласно его официальным заявлениям", - сказал Комати.

По словам политика, сегодня сирийское руководство подчеркивает, что оно хочет сохранять добрососедские отношения и не втягиваться в конфликт. Оно также призывает ливанскую сторону не предпринимать никаких действий на территории Сирии , которые могли бы привести к вмешательству во внутренние дела страны.

"Но мы не знаем, к чему может привести усиление американского давления, этих "дьявольских" американских и израильский давлений на Сирию, через угрозы и обещания, чтобы заставить ее сыграть определенную роль в Ливане мы не знаем, какое решение в итоге примет сирийское руководство", - отметил Комати.

По его словам, "Ливан со своей армией, народом, племенами и сопротивлением поддерживает сирийский народ", однако не позволит никому посягнуть на собственную безопасность и стабильность.

Представитель руководства движения напомнил, что " Хезболлах " со своей стороны четко заявило, что не будет вмешиваться во внутренние дела Сирии. И не имеем отношения ко всему, что происходит внутри страны и желает Сирии единства, единства народа и территории и стабильности перед лицом всех израильских и американских угроз, которые направлены на дестабилизацию.