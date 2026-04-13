Рейтинг@Mail.ru
В России обновили ГОСТы на сандаловое и бергамотовое масла
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:39 13.04.2026
В России обновили ГОСТы на сандаловое и бергамотовое масла

Росстандарт утвердил новые ГОСТы на сандаловое и бергамотовое масла

© Fotolia / duskЭфирное масло
Эфирное масло - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© Fotolia / dusk
Эфирное масло. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Обновленные ГОСТы на сандаловое и бергамотовое эфирные масла начнут действовать с января следующего года, рассказали РИА Новости в Росстандарте.
"Приказами Росстандарта с 1 января 2027 г. вводятся в действие обновленные стандарты на масло эфирное бергамотовое и масло эфирное сандаловое – ГОСТ ISO 3520–2026 "Масло эфирное бергамотовое (Citrus bergamia Risso et Poit), Калабрийский тип. Технические требования" и ГОСТ ISO 3518–2026 "Масло эфирное сандаловое (Santalum album L.). Технические требования", - рассказали в ведомстве.
В Росстандарте добавили, что обновленные ГОСТы разработаны на основе международных стандартов ISO и приняты взамен действовавших с 2014 года стандартов на такие масла. Изменения относятся, в основном, к характеристикам эфирных масел, в том числе процентному содержанию ряда компонентов масел. Новые ГОСТы на бергамотовое и сандаловое эфирные масла устанавливают определенные характеристики таких продуктов. Они помогут облегчить оценку качества масел.
"В настоящее время в Российской Федерации действует более 20 стандартов, устанавливающих требования к различным видам эфирных масел, в том числе лавандовому, розмариновому, пихты, розы и пр. Указанные стандарты включены в перечни стандартов к техническому регламенту ТР ТС 009/2011", - пояснили в Росстандарте.
В ведомстве добавили, что эфирные масла широко применяются как ингредиент для производства парфюмерно-косметической продукции. Они, как правило, растительного происхождения и обладают широким спектром полезных свойств, в том числе успокаивающими и ароматизирующими.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала