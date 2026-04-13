В России обновили ГОСТы на сандаловое и бергамотовое масла

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Обновленные ГОСТы на сандаловое и бергамотовое эфирные масла начнут действовать с января следующего года, рассказали РИА Новости в Росстандарте.

"Приказами Росстандарта с 1 января 2027 г. вводятся в действие обновленные стандарты на масло эфирное бергамотовое и масло эфирное сандаловое – ГОСТ ISO 3520–2026 "Масло эфирное бергамотовое (Citrus bergamia Risso et Poit), Калабрийский тип. Технические требования" и ГОСТ ISO 3518–2026 "Масло эфирное сандаловое (Santalum album L.). Технические требования", - рассказали в ведомстве.

В Росстандарте добавили, что обновленные ГОСТы разработаны на основе международных стандартов ISO и приняты взамен действовавших с 2014 года стандартов на такие масла. Изменения относятся, в основном, к характеристикам эфирных масел, в том числе процентному содержанию ряда компонентов масел. Новые ГОСТы на бергамотовое и сандаловое эфирные масла устанавливают определенные характеристики таких продуктов. Они помогут облегчить оценку качества масел.

"В настоящее время в Российской Федерации действует более 20 стандартов, устанавливающих требования к различным видам эфирных масел, в том числе лавандовому, розмариновому, пихты, розы и пр. Указанные стандарты включены в перечни стандартов к техническому регламенту ТР ТС 009/2011", - пояснили в Росстандарте.