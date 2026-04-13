В России разработали ГОСТ на приготовление печенки и почек

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Печенка и почки получили рекомендации по технологии приготовления, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.

В первую очередь, дается определение печенки - это жареная телячья, баранья, свиная, говяжья или же печень домашней птицы и дичи. Для того, чтобы ее приготовить, нужно зачистить печень от пленок и протоков, а затем обжарить в сливочном, топленом или растительном масле.

Если печень жарят целиком или крупными кусками, то ее можно нашпиговать салом или чесноком. При подаче на печенку рекомендуется уложить репчатый лук и полить ее растопленным сливочным маслом.

Что касается "почек по-русски", то они могут быть телячьими, бараньими, свиными или говяжьими. При этом последние требуют перед тушением предварительного замачивания и отваривания.