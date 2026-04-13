В России разработали ГОСТ на приготовление печенки и почек
02:10 13.04.2026
В России разработали ГОСТ на приготовление печенки и почек

Печенка и почки получили рекомендации по технологии приготовления

© РИА Новости / Анна ЛюдковскаяПеченка в сметане с маринованными огурцами и яичной лапшой
Печенка в сметане с маринованными огурцами и яичной лапшой - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Анна Людковская
Печенка в сметане с маринованными огурцами и яичной лапшой. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Печенка и почки получили рекомендации по технологии приготовления, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.
В первую очередь, дается определение печенки - это жареная телячья, баранья, свиная, говяжья или же печень домашней птицы и дичи. Для того, чтобы ее приготовить, нужно зачистить печень от пленок и протоков, а затем обжарить в сливочном, топленом или растительном масле.
Мужчина режет селедку - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
В России разработали ГОСТ на приготовление икры и селедки
11 апреля, 01:02
Если печень жарят целиком или крупными кусками, то ее можно нашпиговать салом или чесноком. При подаче на печенку рекомендуется уложить репчатый лук и полить ее растопленным сливочным маслом.
Что касается "почек по-русски", то они могут быть телячьими, бараньими, свиными или говяжьими. При этом последние требуют перед тушением предварительного замачивания и отваривания.
Почки нужно тушить в красном соусе со сметаной, овощами и солеными огурцами. Перед подачей блюдо заправляют растертым с солью чесноком и измельченной зеленью.
Бульон - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
В России разработали ГОСТ на приготовление бульона
7 апреля, 01:25
 
