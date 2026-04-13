В Госдуме попросили дать информацию после вспышки инфекции в Муроме - РИА Новости, 13.04.2026
21:43 13.04.2026
В Госдуме попросили дать информацию после вспышки инфекции в Муроме

Останина: Роспотребнадзор должен предоставить информацию о проверках в Муроме

13.04.2026
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой предоставить актуальную информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в городе Муроме, а также о результатах проведенных проверок, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим вас, уважаемая Анна Юрьевна, предоставить актуальную информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в городе Муроме, а также о результатах проведенных проверок и принятых мерах по локализации очага инфекции и предотвращению дальнейшего распространения заболевания", - сказано в письме.
В Муроме более 600 человек пострадали из-за кишечной инфекции
Отмечается, что особую обеспокоенность вызывает дефицит питьевой воды в городе, возникший в результате введения запрета на использование водопроводной и родниковой воды, являющейся потенциальным источником заражения.
Кроме того, Останина направление обращение губернатору Владимирской области Александру Авдееву с просьбой проинформировать думский комитет о принятых мерах по устранению санитарно-эпидемиологической катастрофы, а также по обеспечению бесперебойного подвоза питьевой воды жителям Мурома. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим сообщить о мерах, принимаемых для модернизации системы водоочистки и водоснабжения в городе Муроме с целью недопущения повторения подобных вспышек", - добавляется в документе.
Девятого апреля пресс-служба региональной прокуратуры сообщила о многочисленных обращениях жителей Мурома Владимирской области в больницы с симптомами острой кишечной инфекции. В силовых структурах сообщали, что в больницы обратились более 180 человек, свыше 30 детей и 26 взрослых госпитализировали. Девятого апреля пресс-служба регионального правительства уточнила, что число заразившихся острой кишечной инфекцией в округе Муром увеличилось до 385 человек, 188 из которых дети. В пресс-службе следственного управления СК России по региону заявили, что в пробах водопроводной воды обнаружен норовирус 2-го типа, предварительно, он мог стать причиной массового отравления жителей.
Число заразившихся острой кишечной инфекцией в Муроме выросло до 375
