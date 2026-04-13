В Госдуме попросили дать информацию после вспышки инфекции в Муроме

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой предоставить актуальную информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в городе Муроме, а также о результатах проведенных проверок, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Просим вас, уважаемая Анна Юрьевна, предоставить актуальную информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в городе Муроме, а также о результатах проведенных проверок и принятых мерах по локализации очага инфекции и предотвращению дальнейшего распространения заболевания", - сказано в письме.

Отмечается, что особую обеспокоенность вызывает дефицит питьевой воды в городе, возникший в результате введения запрета на использование водопроводной и родниковой воды, являющейся потенциальным источником заражения.

Кроме того, Останина направление обращение губернатору Владимирской области Александру Авдееву с просьбой проинформировать думский комитет о принятых мерах по устранению санитарно-эпидемиологической катастрофы, а также по обеспечению бесперебойного подвоза питьевой воды жителям Мурома. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Просим сообщить о мерах, принимаемых для модернизации системы водоочистки и водоснабжения в городе Муроме с целью недопущения повторения подобных вспышек", - добавляется в документе.