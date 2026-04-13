Генсек ООН в июне изложит позицию по миротворцам на юге Ливана, заявил МИД

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вопрос о будущем присутствии миротворцев на юге Ливана после истечения мандата Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ/UNIFIL) будет изложен в докладе генерального секретаря ООН в июне, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
"Ожидаю, что вопрос о будущем ооновском присутствии на юге Ливана после окончания срока нынешнего мандата ВСООНЛ будет подробно изложен в июньском докладе генерального секретаря ООН", - сказал Логвинов.
Как подчеркнул дипломат, соответствующие предложения рассмотрит Совет Безопасности ООН с учётом мнения принимающей – ливанской – стороны и Израиля, имеющего конкретные обязательства по уважению суверенитета и территориальной целостности Ливана согласно резолюции СБ ООН 1701.
Временные силы ООН в южном Ливане ранее сообщили, что ситуация в стране резко ухудшилась на фоне эскалации вооруженного противостояния между "Хезболлах" и Израилем. В UNIFIL сообщили, что миротворцы ООН продолжают работу в районах операций на юге Ливана и вдоль "голубой линии": фиксируют нарушения, поддерживают связь со сторонами конфликта, а там, где возможно, содействуют доставке гуманитарной помощи и защите гражданских лиц.
