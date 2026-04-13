ГП просит обратить в доход государства имущество жены экс-судьи Чернова

16:24 13.04.2026
ГП просит суд обратить в доход государства имущество жены Чернова на 23 млн руб

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Генпрокуратура РФ просит суд обратить в доход государства имущество на почти 23 миллиона рублей, принадлежащее президенту Нотариальной палаты Краснодарского края Галине Черновой, жене бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с содержанием искового заявления.
"Генпрокуратура РФ просит обратить в доход Российской Федерации зарегистрированные на Чернову Галину Тимофеевну нежилые помещения, жилой дом, нежилое здание и земельный участок. Кадастровая стоимость объектов составляет почти 23 миллиона рублей", - рассказал собеседник агентства.
До этого источник отметил, что ГП также требует лишить Чернову права нотариальной деятельности. В правоохранительных органах агентству заявили, что Чернов, предположительно, через супругу изготавливал фиктивные доверенности, чтобы скрыть недвижимое имущество.
Ранее в Октябрьский районный суд Краснодара поступил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества членов семьи экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и других лиц.
Ответчиками по делу выступают супруга Александра Чернова - Галина Чернова и его дочь Анастасия Шепель, а также Акоп Депонян, Елена Рязанская, Лариса Серикова, Геннадий Сидоренко. В качестве третьих лиц привлечены нотариус Екатерина Ламейкина и Нотариальная палата Краснодарского края.
Ранее председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для антикоррупционной проверки в отношении четырех судей, включая Шепель. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, дочь Чернова Анастасия Шепель могла быть замешана в коррупционных схемах своего отца.
Красногорский суд Московской области в августе прошлого года обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову и его близким. Стоимость имущества превышает 13 миллиардов рублей. Апелляция и кассация поддержали это решение.
В суде было установлено, что Чернов, занимая пост председателя Краснодарского краевого суда с 1994 по 2019 годы, не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты. Чернов "использовал свой иммунитет и судейскую неприкосновенность", занимаясь коммерческой деятельностью, и "привлек родственников и доверенных лиц", чтобы завуалировать участие в ней, указывало ведомство. На заработанные таким образом деньги он приобретал высоколиквидные объекты недвижимости для извлечения прибыли.
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайКраснодарАлександр ЧерновИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФКраснодарский краевой суд
 
 
