Цены на газ в Европе выросли до 576 долларов за тысячу кубов

Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF открыли торги в 9.00 мск у отметки в 577,3 доллара (+9,3%), следует из данных лондонской биржи ICE

Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 577,3 доллара (+9,3%). А по состоянию на 9.15 мск показатель составляет 575,9 доллара (+9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 528,2 доллара за тысячу кубометров.

В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.

В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.

Центральное командование ВС США обещает начать блокаду "всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов", в 17.00 мск в понедельник.

Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов, следует из расчетов РИА Новости.

Цены стали расти после начала ударов США Израиля по Ирану . Они продолжают держаться выше уровней последних двух лет. Максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров.