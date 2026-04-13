Цены на газ в Европе выросли до 576 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 13.04.2026
09:33 13.04.2026
Цены на газ в Европе выросли до 576 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 9%, до $576 за тысячу кубов

Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника растут на 9%, почти до 576 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 577,3 доллара (+9,3%). А по состоянию на 9.15 мск показатель составляет 575,9 доллара (+9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 528,2 доллара за тысячу кубометров.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
Центральное командование ВС США обещает начать блокаду "всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов", в 17.00 мск в понедельник.
Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов, следует из расчетов РИА Новости.
Цены стали расти после начала ударов США и Израиля по Ирану. Они продолжают держаться выше уровней последних двух лет. Максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
