08:50 13.04.2026
В Челябинской области в пятиэтажке произошел хлопок газовоздушной смеси

МЧС: в Миассе Челябинской области произошел взрыв газа в пятиэтажке

Шеврон сотрудника МЧС России
Шеврон сотрудника МЧС России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел в пятиэтажке в Миассе в Челябинской области, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Из-за утечки паров газовоздушной смеси из бытового газового баллона произошел хлопок без последующего горения в квартире на первом этаже жилого многоквартирного дома (пятиэтажный, панельный) в городе Миасс. Пострадавших нет", - рассказали в главке.
Там уточнили, что в результате происшествия повреждено остекление трех оконных проемов в квартире, несущие конструкции не повреждены.
"В обстоятельствах разбираются специалисты", - добавили в пресс-службе.
ПроисшествияМиассЧелябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
