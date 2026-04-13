МИД Франции: Париж поучаствует в разблокировании Ормуза после конфликта

ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Франция готова поддержать операцию по разблокировке Ормузского пролива только после завершения конфликта на Ближнем Востоке, заявил министр-делегат по делам Европы при французском МИД Бенжамен Аддад.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. В публикации в соцсети Truth Social он заявил, что ВМС США "немедленно начнут процесс блокирования любых судов, пытающихся войти или покинуть пролив", а также пригрозил жестким ответом в случае атак со стороны Ирана.
"Мы стремимся к деэскалации и переговорам на Ближнем Востоке. (Необходимо - ред.) найти дипломатический путь для решения проблемы иранской ядерной программы… и после военных действий обеспечить возобновление судоходства в Ормузском проливе… Это будет происходить не в рамках военных действий, а после войны", - приводит слова Аддада телеканал TF1.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 9 марта, что Париж занимается организацией новой военной миссии "сугубо оборонительного" характера с участием европейских и неевропейских государств для обеспечения безопасности танкеров и морских портов в Ормузском проливе по завершении наиболее острой фазы конфликта вокруг Ирана. Макрон сообщил 20 марта, что Париж совместно с партнерами готов взять на себя ответственность за систему сопровождения судов в Ормузском проливе, когда ситуация в регионе станет спокойнее.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.