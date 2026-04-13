Форум "Нефтяная столица" собрал в Югре более тысячи участников
11:06 13.04.2026 (обновлено: 11:20 13.04.2026)

Форум "Нефтяная столица" собрал в Югре более тысячи участников

© Фото : Руслан Кухарук/ВКонтактеМеждународный форум "Нефтяная столица" в Ханты-Мансийске
ТЮМЕНЬ, 13 апр - РИА Новости. Международный форум "Нефтяная столица" собрал в Ханты-Мансийске более тысячи молодых специалистов нефтяных компаний, учёных, студентов и аспирантов отраслевых вузов, сотрудников научно-образовательных центров России и стран мира, сообщается на сайте форума.
"В этом году форум собрал более тысячи молодых инженеров, ученых, специалистов, студентов, школьников. За каждым человеком стоят его личные здоровые амбиции, интеллект, энергия. Форум в очередной раз стал для них точкой притяжения, это говорит о том, что будущее отрасли формируется именно здесь и сейчас", - цитируются слова замгубернатора Югры Алексея Забозлаева на сайте.
Международный молодежный научно-практический форум "Нефтяная столица" проходит в Югре с 2018 года. За это время его участниками стали более 8 тысяч человек из России и 24 стран. Отраслевое событие играет важную роль в поиске инновационных решений для топливно-энергетического комплекса. В этом году он был посвящен ключевым вопросам развития нефтегазовой отрасли в условиях технологических и экономических вызовов, площадки работали 8-9 апреля.
Деловая программа форума соответствовала нацроектам "Экономика данных и цифровая трансформация государства", "Кадры", "Экологическое благополучие". В рамках форума были организованы выставка "Инновации. Развитие-2026", пленарная дискуссия "Нефть завтрашнего дня: вызовы и стратегии", конкурс инновационных проектов, конференция молодых специалистов ТЭК и международная молодёжная научно-практическая конференция под эгидой Совета молодых ученых РАН. Состоялся финал профориентационного проекта "ЭнерГений".
Для профессионалов и научного сообщества на форуме провели тематические сессии и заседания, на которых обсуждались экономические и технические аспекты развития нефтегазового сектора, в том числе и в Арктической зоне, климатическая политика, вопросы сохранения здоровья работников и и совершенствование кадровой политики предприятий нефтегазодобывающего комплекса.
Организаторы форума – правительство Югры, Совет молодых ученых Российской академии наук, Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета, Югорский государственный университет, Сургутский государственный университет, АНО "Интеллектуальный клуб", Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
 
