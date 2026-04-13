ФМБА разрешили применять новую вакцину от рака

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило разрешение на клиническое применение инновационной персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины "Онкорна" для терапии колоректального рака, сообщили РИА Новости в агентстве.

"Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на клиническое применение инновационной персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины "Онкорна" для терапии колоректального рака. Она стала второй в портфеле ФМБА России персонализированной онковакциной для терапии этого вида онкологии", - говорится в сообщении.

Разработка велась по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой специалистами Центра стратегического планирования ФМБА России и Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Ю.М. Лопухина.

В ФМБА уточнили, что "Онкорна" представляет собой персонализированный биотехнологический лекарственный препарат, предназначенный для активации специфического противоопухолевого иммунитета. Это первая отечественная вакцина против колоректального рака, основанная на мРНК платформе.