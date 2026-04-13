ФМБА разрешили применять новую вакцину от рака

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило разрешение на клиническое применение инновационной персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины "Онкорна" для терапии колоректального рака, сообщили РИА Новости в агентстве.
"Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на клиническое применение инновационной персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины "Онкорна" для терапии колоректального рака. Она стала второй в портфеле ФМБА России персонализированной онковакциной для терапии этого вида онкологии", - говорится в сообщении.
Разработка велась по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой специалистами Центра стратегического планирования ФМБА России и Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Ю.М. Лопухина.
В ФМБА уточнили, что "Онкорна" представляет собой персонализированный биотехнологический лекарственный препарат, предназначенный для активации специфического противоопухолевого иммунитета. Это первая отечественная вакцина против колоректального рака, основанная на мРНК платформе.
"Препарат "Онкорна" создан на основе липидных наночастиц, содержащих синтезированную матричную РНК, которая кодирует набор индивидуальных неоантигенных пептидов, характерных для опухоли конкретного пациента. После введения вакцины под кожу иммунная система пациента активируется, и иммунные клетки начинают атаковать опухоль", - пояснила Скворцова, чьи слова приводятся в сообщении.
Создание менингококковой вакцины находится на завершающей стадии
10 апреля, 10:40