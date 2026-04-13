Киев прицельно наносит урон российскому торговому флоту, заявил Патрушев

"Риски противоправных действий и террористических атак в отношении судов, следующих из российских портов или по направлению к ним, увеличиваются. Украинские спецслужбы при координации и разведывательной поддержке стран НАТО прицельно наносят урон невоенной морской инфраструктуре, торговому флоту нашей страны", - сказал он в интервью " Российской газете ".

"Гибель трех членов экипажа, которая стала трагедией как для их родных, близких, друзей, так и всех нормальных людей, Киев цинично расценивает в качестве своей победы. В то же время фиксируем лицемерную политику целого ряда государств и международных организаций, воздерживающихся от оценок атак на российские суда", - сказал помощник президента РФ.