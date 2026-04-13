15:03 13.04.2026
Киев прицельно наносит урон российскому торговому флоту, заявил Патрушев

Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинские спецслужбы при координации и разведывательной поддержке НАТО прицельно наносят урон российскому торговому флоту, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Риски противоправных действий и террористических атак в отношении судов, следующих из российских портов или по направлению к ним, увеличиваются. Украинские спецслужбы при координации и разведывательной поддержке стран НАТО прицельно наносят урон невоенной морской инфраструктуре, торговому флоту нашей страны", - сказал он в интервью "Российской газете".

Патрушев также прокомментировал атаку беспилотника ВСУ на гражданский сухогруз с пшеном в Азовском море, совершенную 3 апреля.
"Гибель трех членов экипажа, которая стала трагедией как для их родных, близких, друзей, так и всех нормальных людей, Киев цинично расценивает в качестве своей победы. В то же время фиксируем лицемерную политику целого ряда государств и международных организаций, воздерживающихся от оценок атак на российские суда", - сказал помощник президента РФ.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что сухогруз типа "Волго-Балт", атакованный украинским БПЛА, потерпел крушение в Азовском море. На борту сухогруза было 11 членов экипажа, спастись удалось только восьмерым. Капитан был госпитализирован, остальным морякам помощь оказали амбулаторно.
БезопасностьРоссияАзовское мореКиевНиколай ПатрушевВладимир СальдоНАТОВооруженные силы Украины
 
 
