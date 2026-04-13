СМИ: Финляндия потратила 65 миллионов евро на некачественную военную форму - РИА Новости, 13.04.2026
15:39 13.04.2026
СМИ: Финляндия потратила 65 миллионов евро на некачественную военную форму

HS: Финляндия потратила 65 млн евро на военную форму, которая рвётся и выцветает

© U.S. Army Europe photo by Spc. Joshua Leonard — Финские военнослужащие во время учений
Финские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© U.S. Army Europe photo by Spc. Joshua Leonard
Финские военнослужащие во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Финляндия потратила 65 миллионов евро на военную форму, рвущуюся после непродолжительной носки, сообщает издание Helsingin Sanomat.
"Финляндия заплатила 65 миллионов евро за полевую форму, которая рвется, дырявится и выцветает", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, финские силы обороны совместно с другими странами Северной Европы в тестовом режиме закупили форму единого образца, чтобы проверить ее на пригодность для различных боевых условий.
Паси Хурскайнен, специалист по планированию управления по материально-техническому снабжению, рассказал изданию, что форма изнашивается сильнее и быстрее, чем нынешняя экипировка финских военных. По данным издания, аналогичную проблему заметили и в вооруженных силах Норвегии. В Финляндии новую форму будут тестировать до конца года.
