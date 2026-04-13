СМИ: Финляндия потратила 65 миллионов евро на некачественную военную форму

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Финляндия потратила 65 миллионов евро на военную форму, рвущуюся после непродолжительной носки, сообщает издание Helsingin Sanomat.

Как уточняет издание, финские силы обороны совместно с другими странами Северной Европы в тестовом режиме закупили форму единого образца, чтобы проверить ее на пригодность для различных боевых условий.