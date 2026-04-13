Аналитик рассказал, как часто стоит пересматривать личный бюджет

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Оптимальный ритм пересмотра личного бюджета – раз в месяц, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Отвечая на вопрос, как часто стоит пересматривать свой бюджет и корректировать его, он сказал: "Оптимальный ритм для большинства – ежедневное заполнение, недельный промежуточный контроль и полноценный пересмотр раз в месяц".

Раз в неделю достаточно 10–15 минут, чтобы проверить три вещи: не вышли ли вы за лимит по переменным расходам, нет ли подозрительных списаний, сколько осталось до конца недели, указал эксперт.

"Раз в месяц нужен уже нормальный пересмотр: сравнить план и факт, изменить лимиты, пересчитать цели, посмотреть, растут ли накопления", – добавил Смирнов