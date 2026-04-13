Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказал, как часто стоит пересматривать личный бюджет
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:06 13.04.2026
Аналитик рассказал, как часто стоит пересматривать личный бюджет

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Оптимальный ритм пересмотра личного бюджета – раз в месяц, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Отвечая на вопрос, как часто стоит пересматривать свой бюджет и корректировать его, он сказал: "Оптимальный ритм для большинства – ежедневное заполнение, недельный промежуточный контроль и полноценный пересмотр раз в месяц".
Раз в неделю достаточно 10–15 минут, чтобы проверить три вещи: не вышли ли вы за лимит по переменным расходам, нет ли подозрительных списаний, сколько осталось до конца недели, указал эксперт.
"Раз в месяц нужен уже нормальный пересмотр: сравнить план и факт, изменить лимиты, пересчитать цели, посмотреть, растут ли накопления", – добавил Смирнов.
До четырех раз в год полезно делать более широкий аудит: не пора ли поднять норму сбережений, сократить постоянные траты, сменить вклад или накопительный счет, пересмотреть страховки и крупные финансовые цели, заключил он.
Андрей СмирновБКС Мир инвестицийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала