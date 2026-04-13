Фидан провел телефонный разговор с Лавровым, сообщил источник

АНКАРА, 13 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым по усилиям, направленным на прекращение конфликта вокруг Ирана, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан сегодня (13 апреля) провел телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом",- сообщил собеседник агентства.
В ходе переговоров обсуждались усилия, направленные на прекращение конфликта, уточнил источник.