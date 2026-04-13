В Италии прошел фестиваль "RT.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 13.04.2026
16:09 13.04.2026
В Италии прошел фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

В итальянской провинции Болонья прошел фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкФестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев". Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", несмотря на попытки местных властей запретить его, завершился в итальянской провинции Болонья, сообщили в RT.
"Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" завершился в итальянской провинции Болонья. Мероприятие состоялось, несмотря на попытки местных властей запретить его, и вызвало большой общественный резонанс. На фестиваль приехали гости из Испании, Словакии, Ливана, Германии, Бельгии", - говорится в сообщении.
Логотип Russia Today - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
RT выпустил документальный фильм о войне на Ближнем Востоке
8 апреля, 20:01
Уточняется, что среди итальянских гостей - бывший посол Италии в Бельгии Елена Базиле, журналист Фьяметта Кукурниа, профессор истории Анжело д'Орси, лидер группы Banda Bassotti Давид Каччионе и другие. Генеральный продюсер "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева записала обращение к гостям из города-героя Донецка, где в начале апреля также прошел фестиваль.
Яковлева также передала итальянцам в дар стяг с образом Спаса Нерукотворного, под которым воюют бойцы ВС РФ на Донбассе, помимо этого, была передана легендарная донецкая стальная роза и картина "Георгий Победоносец".
В зрительскую программу вошло шесть документальных фильмов - из России, Ливана, Германии и Бельгии о ситуации в Донбассе и на Ближнем Востоке. Открыла показы лента руководителя бюро международной медиагруппы РИА Новости в Ливане Михаила Алаеддина и военного документалиста RT Ольги Кирий "Восток. Непокорённый".
Зрители также увидели фильмы "Записки из России" бельгийца Александра Пенасса, который сам побывал в Донбассе, "Я обвиняю фашизм" Ольги Кирий о мирных жителях Курской области, "Газа. Чудесное спасение" ливанского режиссера Халы Бу Сааб и фильм-дневник о поездке в Донбасс музыкантов турецкой группы "Йорум", живущих в Германии.
Завершила фестиваль картина Татьяны Борщ "Кровавые марионетки Запада" о европейских политиках-женщинах, одержимых жаждой власти.
Открытие фестиваля RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" станет ежегодным в Никарагуа
13 декабря 2025, 22:28
 
